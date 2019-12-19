В Гатчинском парке живет лиса, которую нельзя кормить

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-19T17:09:07+03:00

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Красавица лиса, которая поселилась в парке Гатчинского дворца, быстро стала любимицей горожан. Они не только приходят любоваться на пушистую хитрюгу, но и балуют ее разными вкусностями. Но в дирекции самого музея предупредили, что делать этого не надо.

- Зверек абсолютно здоровый, упитанный, шерсть густая. Кормить не надо! Не развращайте. Лиса очень хорошо ловит мышей, за что ей большое спасибо. Лебедям она не опасна. Подружилась с местными кошками, вместе с которыми получает кормовую прибавку, - написал в паблике «Моя Гатчина» сотрудник парка Константин Иванов. Он же опубликовал видео с рыжей красоткой.

Главное, что надо помнить - лиса все же зверь дикий и любая попытка пофамильярничать. Любая попытка погладить может привести к укусам.

Надо сказать, что территория Дворцового парка потихоньку становится местным экопарком. Здесь живут уже знаменитые лебеди, а также чайки, гуси, утки и прочие животные и птицы. Они научились дружить с человеком и берут еду практически из рук. Только надо помнить, кого кормить можно, а кого - нет.

В Гатчинском парке поселилась ручная красавица-лиса.Видео: Константин Иванов / ВК "Моя Гатчина"

ИСТОЧНИК KP.RU