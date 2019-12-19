2019-12-19T17:37:07+03:00
Общество

Глава Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара переходит на службу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

За 19 лет работы он сделал город на Неве одним из лидеров цифровизации в России
Петр КИБЕР
Поделиться:
Денис Чамара покидает Смольный после 19 лет работы. Он переезжает в Москву. Фото: НИКОЛАЕВ Сергей.Денис Чамара покидает Смольный после 19 лет работы. Он переезжает в Москву. Фото: НИКОЛАЕВ Сергей.
Изменить размер текста:

Председатель петербургского Комитета по информатизации и связи Денис Чамара покидает Смольный после 19 лет работы. За эти годы он прошел путь от простого специалиста до главы ведомства. Его новым местом службы станет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Стоит сказать, что повышение произошло не случайно. Благодаря эффективной деятельности Дениса Чамары на посту главы Комитета, Санкт-Петербург вошел и стабильно входит в тройку регионов-лидеров по уровню цифровизации.

За время службы чиновника были внедрены значимые для города системы, которые улучшили и упростили жизнь горожан в разных сферах – от записи детей в детские сады и школы до обеспечения безопасности.

Достижения в развитии и внедрении современных информационно-коммуникационных технологий были неоднократно отмечены руководством Санкт-Петербурга, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также российскими и иностранными наградами.

В частности, в апреле 2019 года на форуме «WSIS Forum 2019» в Женеве в категории «Доступ к информации и знаниям» победил проект «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пятницу 20 декабря Петербург посетят Владимир Путин и президенты стран СНГ
На Эрмитаже установили веб-камеру, через которую можно посмотреть на очередь в музей
Водители жалуются на жуткие пробки из-за неожиданного перекрытия Невского проспекта
SPAR и «Семья» закрывают все магазины в Петербурге и Ленобласти
Мусорная реформа начнет работать в Петербурге в 2020 году
В сестрорецком парке Дубки затопило 40 процентов территории
Петербуржец заплатит штраф за оскорбление кавказцев и цыган в интернете
Глава Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара переходит на службу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Аршавин: С Малкомом и Кокориным «Зенит» станет интереснее
В Кудрово приступили к строительству поликлиники
В Гатчинском парке живет лиса, которую нельзя кормить
Когда зима позволяет: В Петербурге заметили парней на красном «Москвиче»-кабриолете
Более 3 тонн польских и голландских груш уничтожено в Петербурге
Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга
Стала известна погода на Новый год в Петербурге