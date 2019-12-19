Глава Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара переходит на службу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Председатель петербургского Комитета по информатизации и связи Денис Чамара покидает Смольный после 19 лет работы. За эти годы он прошел путь от простого специалиста до главы ведомства. Его новым местом службы станет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Стоит сказать, что повышение произошло не случайно. Благодаря эффективной деятельности Дениса Чамары на посту главы Комитета, Санкт-Петербург вошел и стабильно входит в тройку регионов-лидеров по уровню цифровизации.
За время службы чиновника были внедрены значимые для города системы, которые улучшили и упростили жизнь горожан в разных сферах – от записи детей в детские сады и школы до обеспечения безопасности.
Достижения в развитии и внедрении современных информационно-коммуникационных технологий были неоднократно отмечены руководством Санкт-Петербурга, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также российскими и иностранными наградами.
В частности, в апреле 2019 года на форуме «WSIS Forum 2019» в Женеве в категории «Доступ к информации и знаниям» победил проект «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга».
ИСТОЧНИК KP.RU