SPAR и «Семья» закрывают все магазины в Петербурге и Ленобласти

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-19T19:16:03+03:00

SPAR и «Семья» работают последний день в Петербурге и Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Петербурге и Ленинградской области закрываются все магазины SPAR и «Семья». В четверг, 19 декабря, торговые сети работают последний день, стараясь распродать как можно больше товаров. После окончания рабочего дня, все остатки продуктов будут вывезены, а стеллажи демонтированы.

- В четверг, 19 декабря 2019 года, последний день торговли в магазинах SPAR и «Семья», - пишет «Мойка78» со ссылкой на гендиректора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева.

Причиной закрытия стали долги ТД «Интерторга». Сообщается, что с января по начало декабря 2019 года компания задолжал поставщикам мясной, молочной, овощной и другой продукции 2,9 миллиардов рублей.

В Петербурге «Интерторг» управляет 184 супермаркетами и 11 гипермаркетами SPAR, 249 универсамами «Семья». Ранее сообщалось о том, что компания планирует закрыть только 37 магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU