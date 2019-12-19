SPAR и «Семья» закрывают все магазины в Петербурге и Ленобласти
В Петербурге и Ленинградской области закрываются все магазины SPAR и «Семья». В четверг, 19 декабря, торговые сети работают последний день, стараясь распродать как можно больше товаров. После окончания рабочего дня, все остатки продуктов будут вывезены, а стеллажи демонтированы.
- В четверг, 19 декабря 2019 года, последний день торговли в магазинах SPAR и «Семья», - пишет «Мойка78» со ссылкой на гендиректора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева.
Причиной закрытия стали долги ТД «Интерторга». Сообщается, что с января по начало декабря 2019 года компания задолжал поставщикам мясной, молочной, овощной и другой продукции 2,9 миллиардов рублей.
В Петербурге «Интерторг» управляет 184 супермаркетами и 11 гипермаркетами SPAR, 249 универсамами «Семья». Ранее сообщалось о том, что компания планирует закрыть только 37 магазинов.
ИСТОЧНИК KP.RU