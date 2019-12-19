2019-12-19T21:07:56+03:00
Происшествия

Петербургский офицер отправился за решетку после продаж командировок в Сирию

За путевку в Сирию для обычных солдат он получал по 15 тысяч рублей, а за офицеров по 50
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Злоумышленник отправлял за деньги в Сирию рядовых солдат и даже прапорщиков и офицеров.Злоумышленник отправлял за деньги в Сирию рядовых солдат и даже прапорщиков и офицеров.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил за решетку старшего офицера Антона Даниловского, который за взятки отправлял военнослужащих на командировки в Сирию. Ранее он и его товарищ по службе получили обязанности отбирать самых достойных солдат для поездок в Сирийскую Арабскую Республику. Но с властью пришла и корысть. Два приятеля решили продавать командировки налево и направо.

- В частности, за рядовых солдат, сержантов и прапорщиков Даниловский получал по 15 тысяч рублей, а за офицеров по 50. Группа злоумышленников действовала в период с марта по декабрь 2018 года. Всего Даниловский и его подельник получили на руки минимум 280 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге старший офицер свою вину признал. Суд заключил его в исправительную колонию строгого режима на два года. Также его лишили воинского звания капитана 3-го ранга и оштрафовали на 160 тысяч рублей. Помимо этого ему на два года запретили занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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