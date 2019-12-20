2019-12-20T08:30:24+03:00
Происшествия

У метро «Пионерская» девушка на иномарке протаранила полицейский BMW

ДТП произошло ночью на перекрестке проспектов Испытателей и Коломяжского
Петр КИБЕР
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У метро "Пионерская" автоледи протаранила машину ГИБДД. Фото: vk.com/spb_todayУ метро "Пионерская" автоледи протаранила машину ГИБДД. Фото: vk.com/spb_today
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Неожиданный удар в зад своего служебного BMW получили сотрудники дорожно-патрульной службы, оказавшиеся ночью на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского. В машину отдельного батальона ГИБДД, стоявшую на светофоре, влетела девушка на черном Volkswagen Polo.

- Около 1:05 20 декабря водитель (женщина, 1976 года рождения, уроженка города Сосновый Бор), стаж с 2009 года, управляя а/м VW Polo, совершила наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора BMW 528, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам свидетелей происшествия, автоледи была в не совсем трезвом состоянии. Это косвенно подтверждает и тот факт, что сама женщина отказалась «дышать в трубочку». В итоге на даму оформили протокол за отказ от медосвидетельствования, что означает лишение прав от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

В результате аварии никто не пострадал, а вот обе машины придется серьезно ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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