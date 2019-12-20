2019-12-20T10:22:37+03:00
Дом. Семья

Петербургский Хатико каждое утро ждет хозяина на Каменноостровском проспекте

Рыжий пес с ошейником лежит на асфальте и смотрит вдаль
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появился "Хатико", который каждое утро приходит на одно и то же место, ожидая хозяинаВ Петербурге появился "Хатико", который каждое утро приходит на одно и то же место, ожидая хозяинаФото: СОЦСЕТИ
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Многие смотрели фильм «Хатико» с Ричардом Гиром, в котором верный пес, после смерти хозяина, на протяжении долгих лет приходил на одно и тоже место, в надежде что вот-вот появится его любимый человек. Смотреть эту картину без слез невозможно. В Петербурге появился свой «Хатико». В пятницу, 20 декабря, горожане рассказали о собаке, которая каждое утром смирно лежит в Петроградском районе, грустно смотря вдаль.

- Каждое утро, в одном и то же время, на углу Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки лежит эта собака в ошейнике и смотри вдаль, - рассказали в сети петербуржцы.

Рыжий пес очень спокойный, практически не реагирует на окружающих его людей, потому что они ему не важны. В его глазах море грусти и преданности своему человеку.

Есть ли у собаки дом, не известно. Горожане предположили, что пес находится на самовыгуле, а не повторяет трагическую судьбу Хатико. И вечером, когда хозяин возвращается, радостный отправляется вместе с ним домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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