В Петербурге сотрудников дипломатического корпуса поздравили с Новым годом

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-20T11:38:05+03:00

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В преддверии Нового года в четверг, 19 декабря, в Петербурге состоялся праздничный прием для сотрудников дипломатического корпуса, аккредитованных в Северной столице. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, губернатор Александр Беглов и представитель министерства иностранных дел России Владимир Запевалов.

- Мы стоим на пороге 2020 года, объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти и славы. 75 лет прошло со дня окончания Второй Мировой войны, унесшей миллионы жизней. Мы с вами обязаны сделать все, чтобы память об этом осталась в веках, чтобы никогда не повторилось массовое кровопролитие. Усилия дипломатов вносят бесценный вклад в мирное урегулирование. Спасибо вам за любовь к России и Санкт-Петербургу, - сказал Вячеслав Макаров.

Глава петербургского парламента поздравил дипломатов с наступающим Новым годом и выразил надежду на то, что сегодняшняя сложная геополитическая обстановка закончится мирным разрешением всех противоречий. Также Макаров поблагодарил членов Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ и ее председателя Валентину Матвиенко за неустанную работу по сближению позиций государств постсоветского пространства и гармонизации законодательства стран-соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU