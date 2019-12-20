2019-12-20T12:13:18+03:00
Происшествия

Ночью в «Дикси» двое разгромили стеллажи со спиртным и подрались с охраной

Хулиганов передали в руки полиции [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге покупатель устроил погром в супермаркете.В Петербурге покупатель устроил погром в супермаркете.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Неспокойно было вечером 19 декабря в самом центре Петербурга. На углу Садовой улицы и Мучного переулка у магазина «Дикси» охранники крутили двух громко кричащих мужчин. По словам случайных прохожих, вокруг все было в крови.

- Парни были очень пьяны или под чем-то. Вроде их обвинили в том, что что-то украли. Началась перепалка, вызвали охрану. Те приехали, стали вытаскивать парней из магазина. Пока тащили, один из них головой разбил стекло в двери и витрину, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Ирина Хомиченко.

Позднее в интернете появилась запись с камер наблюдения в самом магазине. На записи хорошо видно, как вошедший в торговый зал мужчина внезапно начинает бить бутылки с алкоголем на стеллажах.

В итоге одного хулигана удалось задержать - его передали прибывшим на место полицейским, а второй молодой человек после потасовки с охранниками сумел сбежать. Выяснение обстоятельств ЧП продолжается.

В "Дикси" на Садовой улице посетитель разбил стеллаж с алкоголем.Видео: vk.com/spb_today / "Известия"

ИСТОЧНИК KP.RU

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