2019-12-20T16:40:41+03:00
Общество

Петербург занял второе место среди лучших регионов для туризма

Ленинградская область оказалась на 17-й строчке рейтинга
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург занял второе место в рейтинге лучших туристических регионов РоссииПетербург занял второе место в рейтинге лучших туристических регионов РоссииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербург – один из самых туристических городов в России, в который с каждым годом приезжает все больше людей, чтобы полюбоваться его красотами. В рейтинге лучших регионов страны для туризма в 2019 году Северная столица заняла второе место. Город на Неве с минимальным отрывом обошла лишь Москва.

- Петербург, неоднократно удостоенный премии World Travel Awards, является лидером по количеству упоминаний в СМИ и числу туристических фирм, работающих в регионе. Это один из немногих российских регионов, позволивший себе открытие собственных туристических офисов за рубежом: в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбае, Нью-Дели, Дубае, Тегеране и Токио, - говорится в исследовании Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России».

Топ создавался с учетом уровня развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимости туризма для экономики, популярность у иностранцев, а также криминогенная обстановка. Надо отметить, что город на Неве улучшил свою позицию в рейтинге по сравнению с 2018 годом, поднявшись с 4-й строчки, на вторую. В 2019 году Петербург набрал 113,7 баллов.

Также в топ-20 вошла и Ленинградская область. Набрав 88,4 баллов регион оказался на 17-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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