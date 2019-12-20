Рождественский вертеп появился перед Казанским собором

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-20T17:24:14+03:00

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Сцена Рождества Христова появилась перед Казанским собором 20 декабря. Прозрачный шар с библейским сюжетом традиционно занял место в историческом центре Северной столицы. Все новогодние праздники он удет радовать горожан и станет местом селфи для многочисленных туристов.

- Композиция, иллюстрирующая появление на свет Христа, с объемными фигурами внутри прозрачного шара расположена на месте фонтана перед Казанским собором, - пишут «Невские Новости».

Рядом с конструкцией, воссоздающей рождественский вертеп, поставили табличку, которая подробно знакомит горожан и гостей Северной столицы с историей подобных инсталляций.

Первое появление инсценировок рождения Христа датируют XIII веком. Они появились на территории современной в Италии. В Петербурге традиция закрепилась в XVIII веке. В России больше распространились театральные кукольные вертепы, однако встречались и статичные композиции. После революции никаких библейских сцен конечно уже не выставляли. В годы воинствующего атеизма они оказались под запретом и вернулись только в 80-е.

Напомним, что католический мир отмечает Рождество 25 декабря. А в России, по православному обычаю, праздник ждут в ночь на 7 января. Вертеп у Казанского собора точно простоит до этого времени. Новогодние украшения начинают снимать в середине января.

Подготовила Алиса Иняхина.

ИСТОЧНИК KP.RU