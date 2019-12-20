Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как правильно стать зайчиком или белочкой на Новый год

СЕГОДНЯ 20:27 2019-12-20T20:27:03+03:00

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Роспотребнадзор Петербурга выпустил памятку про то, как правильно выбрать новогодний костюм для ребенка. Ведомство сетует, что не все наряды белочек, зайчиков и различных супергероев сейчас безопасны – уж слишком большой ассортимент во всем городе в любых торговых точках.

- Прежде всего, не стоит покупать новогодние костюмы на стихийных рынках и у неизвестных лиц. Одежда должна быть легкой, мягкой, с удобным покроем, исключающим сдавливание поверхности тела, и безвредной для организма ребенка, - пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

Безусловно, важен и материал, из которого сделан наряд. Сотрудники ведомства убеждены, что не всякий костюм может быть изготовлен из натуральных тканей. Главное, чтобы те части праздничной одежды, которые касаются тела ребенка, были с натуральной подкладкой. Это позволит избежать неприятных аллергий.

- Естественно, карнавальный костюм не должен пахнуть химией и оставлять следы краски, - добавляют в Роспотребнадзоре.

Задать все интересующие вопросы о безопасности детских товаров и новогодних подарков можно, позвонив в «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» по телефону 8 (812) 570-60-04. Звонки принимают в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU