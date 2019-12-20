Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как правильно стать зайчиком или белочкой на Новый год
Роспотребнадзор Петербурга выпустил памятку про то, как правильно выбрать новогодний костюм для ребенка. Ведомство сетует, что не все наряды белочек, зайчиков и различных супергероев сейчас безопасны – уж слишком большой ассортимент во всем городе в любых торговых точках.
- Прежде всего, не стоит покупать новогодние костюмы на стихийных рынках и у неизвестных лиц. Одежда должна быть легкой, мягкой, с удобным покроем, исключающим сдавливание поверхности тела, и безвредной для организма ребенка, - пишет пресс-служба Роспотребнадзора.
Безусловно, важен и материал, из которого сделан наряд. Сотрудники ведомства убеждены, что не всякий костюм может быть изготовлен из натуральных тканей. Главное, чтобы те части праздничной одежды, которые касаются тела ребенка, были с натуральной подкладкой. Это позволит избежать неприятных аллергий.
- Естественно, карнавальный костюм не должен пахнуть химией и оставлять следы краски, - добавляют в Роспотребнадзоре.
Задать все интересующие вопросы о безопасности детских товаров и новогодних подарков можно, позвонив в «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» по телефону 8 (812) 570-60-04. Звонки принимают в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU