Лжетеррориста петербургских вокзалов отправили за решетку

СЕГОДНЯ 22:44 2019-12-20T22:44:34+03:00

Лжетеррориста вокзалов Петербурга отправили в колонию на 3 года и 9 месяцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в исправительную колонию лжетеррориста двух городских вокзалов. Свои мотивы ранее судимый Андрей Егоров так и не объяснил, но вину признал. Возможно, в тюрьме ему просто привычнее.

Первой жертвой преступника стал Московский вокзал. Он позвонил по номеру 112 из таксофона на Загородном проспекте. Уверял диспетчера, что на вокзале вскоре взорвется бомба.

- Данная информация не подтвердилась, как и сведения о якобы готовящемся террористическом акте на Витебском вокзале, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Первый звонок лжетеррорист сделал еще в октябре 2018 года, но правосудие добралось до него только сейчас. 20 декабря его отправили на 3 года и 9 месяцев в ИК строгого режима. И это ему еще повезло, ведь максимальный срок наказания по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в объектах социнфраструктуры – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU