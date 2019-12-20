Лжетеррориста петербургских вокзалов отправили за решетку
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в исправительную колонию лжетеррориста двух городских вокзалов. Свои мотивы ранее судимый Андрей Егоров так и не объяснил, но вину признал. Возможно, в тюрьме ему просто привычнее.
Первой жертвой преступника стал Московский вокзал. Он позвонил по номеру 112 из таксофона на Загородном проспекте. Уверял диспетчера, что на вокзале вскоре взорвется бомба.
- Данная информация не подтвердилась, как и сведения о якобы готовящемся террористическом акте на Витебском вокзале, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Первый звонок лжетеррорист сделал еще в октябре 2018 года, но правосудие добралось до него только сейчас. 20 декабря его отправили на 3 года и 9 месяцев в ИК строгого режима. И это ему еще повезло, ведь максимальный срок наказания по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в объектах социнфраструктуры – до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU