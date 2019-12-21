2019-12-21T10:25:00+03:00
Происшествия

Полиция Петербурга разыскивает мужа, жестоко избившего жену-мигрантку

Женщина не стала жаловаться полицейским, но ее травмам ужаснулись врачи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полицейские Петербурга разыскивают нерадивого мужа, избившего жену.Полицейские Петербурга разыскивают нерадивого мужа, избившего жену.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские полицейские разыскивает нерадивого мужа, который жестоко избил свою жену. Известно, что конфликт случился в квартире пары на улице Турку. В итоге пострадавшая 29-летняя женщина из среднеазиатской республики угодила в больницу с тяжелыми травмами.

- Муж не останавливался и продолжал наносить ей удар за ударом. У женщины диагностировали закрытую травму живота, а также повреждение внутренних органов. Ее состояние здоровья оценивается как тяжелое, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

26-летнего муженька уже вовсю ищут полицейские. Он подался в бега. Любопытно, что после избиения женщина не стала обращаться в правоохранительные органы. Телефонограмма полицейским поступила лишь на следующий день, когда пострадавшую госпитализировали из съемной квартиры дома на Загребском бульваре - спасибо врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция Петербурга разыскивает мужа, жестоко избившего жену-мигрантку
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