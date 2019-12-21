2019-12-21T13:24:29+03:00
Происшествия

В колпинском лесу браконьер открыл огонь по охранникам газопровода «Транснефти»

Одного из сотрудников «Транснефти» госпитализировали в тяжелом состоянии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На браконьера, подстрелившего охранника "Транснефти", завели уголовное дело. Фото: страница охотника во "Вконтакте"На браконьера, подстрелившего охранника "Транснефти", завели уголовное дело. Фото: страница охотника во "Вконтакте"
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20 декабря в колпинской лесополосе около 10 часов утра браконьер решил пострелять по сотрудникам «Транснефти», которые охраняли газопровод. Охотник несколько раз выстрелил из карабина «Сайга» в сторону мужчин и ранил одного из них. Позже пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

- У сотрудника «Транснефти» диагностировали огнестрельное сквозное ранение грудной клетки. Пуля повредила легкое и сломала 4 ребра и правую лопатку, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчины смогли отбиться от браконьера лишь ответными выстрелами из служебного пистолета. Тот скрылся, сверкая пятками. Через несколько часов стрелка нашли оперативники по горячим следам. Им оказался 60-летний Андрей Богданов, работающий охранником в ООО ОП «Водопад». Сейчас горе-охотника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям за убийство и покушение на преступление. О здоровье раненого сотрудника «Транснефти» пока вестей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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