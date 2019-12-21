Окровавленный Владимир Быстров заявил, что его «укусил» Аршавин на игре в «Газпром-Академии»
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров шуточно упрекнул своего коллегу Андрея Аршавина в укусе. Футболисты играли друг против друга на матче в «Газпром-Академии». В итоге неизвестного инцидента Быстров покинул поле в сопровождении медиков с перевязанной головой. Судя по фотографиям с места, футболист разбил голову. Крови было прилично – она заляпала спортивную форму и манишку.
- Укусил Аршавин, но все равно проиграл! – написал Владимир Быстров в своем Instagram.
В комментарии к публикации появился Александр Кержаков, который сыронизировал на тему того, что Быстров хотя бы теперь поумнеет. Позже к обсуждению подключился и Аршавин, сказав, что Владимиру нужно играть только против соперников своего года рождения, чтобы избежать подобны травм. Быстров посмеялся над подколами коллег и подытожил, что он готов побеждать любой ценой.
ИСТОЧНИК KP.RU