У здания прокуратуры Петербурга оцепили столб, к которому прохожая привязала подозрительную коробку

СЕГОДНЯ 21:07 2019-12-21T21:07:19+03:00

Хоть коробка и оказалась пустой и без взрывчатых веществ, полиция разыскивает неизвестную женщину

Изменить размер текста: A A

В пятницу 20 декабря прохожие возле здания прокуратуры у дома №9 на Исаакиевской площади заметили подозрительную коробку, привязанную к фонарному столбу на высоте двух метров. Обеспокоенные петербуржцы тут же доложили о находке полиции. К полудню на место прибыли всевозможные службы вместе с инженерами-саперами.

- Специалисты провели осмотр странной коробки, прикрепленной к столбу на скотч. Взрывчатых веществ и взрывных устройств там и нигде поблизости не обнаружили. В коробке вообще ничего не было, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейских всерьез заинтересовали мотивы человека, который решил устроить городу новогодний розыгрыш. Стражи порядка быстро нашли нужные камеры видеонаблюдения рядом со злополучным столбом. Оказалось, что в тот же день в 09:53 к фонарю подошла неизвестная женщина, которая и привязала картонную коробку.

- На вид ей 20-30 лет, она небольшого роста от 160 до 165 см. Женщина была в брюках черного цвета, светлой куртке и небольшим темным рюкзаком за спиной. В руках она держала белый пакет, - добавляет источник.

Женщина прицепила коробку, а после перешла Почтамтскую улицу и села в троллейбус. Сейчас полицейские вовсю разыскивают шутницу и ждут видео с камер наблюдения из салона общественного транспорта от «Горэлектротранса».

ИСТОЧНИК KP.RU