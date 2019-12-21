Петербургские спасатели два дня вытаскивали кошку, упавшую вниз головой в узкую вентшахту дома

21 Дек. 22:02 2019-12-21T22:02:11+03:00

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В доме на улице Летчика Пилютова спасатели животных из отряда «Экстремум» двое суток вытаскивали домашнюю кошку Дусю, которая забралась в вентиляционную шахту на 5 этаже и полетела головой вниз в неизвестном направлении. В первый день животное искали по всем каналам вентшахт с помощью камер. Дусю, к несчастью, нашли в самой узкой и тупиковой трубе.

- Кошечка мяукала и отзывалась на слова домочадцев. Мы разобрались, что она находится на высоте второго этажа. Далее дело было за хозяйкой – пойти к соседям и в управляющую компанию согласовывать частичное разрушение стены в ванной комнате одного из жильцов с обещанием возместить ущерб, - рассказывают спасатели «Экстремума» в своей группе во «Вконтакте».

На второй день Дуся по-прежнему жалобно мяукала. Все разрешения на работы спасатели получили и принялись вызволять узницу из беды. Страдалица в какой-то момент даже начала пятиться вверх, но ее быстро уговорили спуститься и вскоре вытащили.

Шокированную Дусю достали из вентшахты с различными травмами. Фото: vk.com/koshkispas

- Дусе досталось, конечно... Главное, что жива и дождалась нас, а мы успели. Почти двое суток вниз головой, стертый лоб, пара поврежденных пальцев! – добавляют спасатели.

В итоге кошке хотелось лишь убежать и спрятаться после пережитого шока. Хозяйка отправила ее восстанавливаться в ветеринарную клинику с надеждой, что все обойдется.

Кошка Дуся в вентшахте на улице Летчика Пилютова.

ИСТОЧНИК KP.RU