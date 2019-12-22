В ресторане суши на Доблести неизвестный выстрелил посетителю в голову
Звуки стрельбы послышались из ресторана «Токио Сити» на улице Доблести в ночь на субботу, 21 декабря. В половине второго туда вызвали полицию.
– Помещение ресторана оборудовано камерами видеонаблюдения, во время просмотра которых выяснилось, что в ходе ссоры неизвестный мужчина ударил оппонента рукояткой неустановленного пистолета по голове, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Произошел непроизвольный выстрел. В результате второй мужчина получил касательное ранение головы.
35-летнего пострадавшего – жителя одного из поселков Ленобласти – доставили в больницу №26 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в состоянии средней тяжести. Сейчас мужчина восстанавливается амбулаторно.
На неизвестного стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». В ресторане, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, нашли одну девятимиллиметровую гильзу: такие используют в травматических пистолетах. Хулигану грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU