2019-12-22T12:05:28+03:00
Происшествия

В ресторане суши на Доблести неизвестный выстрелил посетителю в голову

Мужчина получил касательное ранение, его отправили лечиться амбулаторно
Анна ПОСЛЯНОВА
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В ресторане нашли одну девятимиллиметровую гильзу: такие используют в травматических пистолетах.В ресторане нашли одну девятимиллиметровую гильзу: такие используют в травматических пистолетах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Звуки стрельбы послышались из ресторана «Токио Сити» на улице Доблести в ночь на субботу, 21 декабря. В половине второго туда вызвали полицию.

– Помещение ресторана оборудовано камерами видеонаблюдения, во время просмотра которых выяснилось, что в ходе ссоры неизвестный мужчина ударил оппонента рукояткой неустановленного пистолета по голове, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Произошел непроизвольный выстрел. В результате второй мужчина получил касательное ранение головы.

35-летнего пострадавшего – жителя одного из поселков Ленобласти – доставили в больницу №26 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в состоянии средней тяжести. Сейчас мужчина восстанавливается амбулаторно.

На неизвестного стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». В ресторане, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, нашли одну девятимиллиметровую гильзу: такие используют в травматических пистолетах. Хулигану грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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