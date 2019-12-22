Специалисты рассказали, чем опасно цветение петербургских одуванчиков в декабре

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-22T16:18:56+03:00

Плюсовая температура, по сообщениям синоптиков, продержится в Петербурге, как минимум, до выходных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Конец декабря. В Петербурге – плюс пять. В разных районах Северной столицы цветут одуванчики, на дачах налились соком почки жимолости и бутоны виолы, а в сырых парках и вовсе начался «грибной сезон»: пни обрастают свежими поганками.

– Для нашей широты плюс пять в декабре – это очень много, – объясняет старший научный сотрудник Ботанического сада, куратор коллекции полезных растений Ирина Паутова. – Изменить природу нельзя: раз на улице тепло, сок начинает двигаться, растения начинают «работать». Аномальные температуры заставили почки тронуться в рост. Но для них цветение не вовремя – это вещь не очень хорошая, это стресс.

Если резко ударит мороз, то травянистые растения еще как-то смогут пережить его под снегом. А вот кустарники, скорее всего, погибнут. Например, так называемое волчье лыко при внезапном морозе в минус 15 градусов запросто может замерзнуть насмерть.

– У нас в саду и ранневесенние вылезают, например, крокусы, – добавляет специалист. – Для них это нормальная температура: в местах, где они произрастают в природе, они зацветают уже в феврале.

Плюсовая температура, по сообщениям синоптиков Гидрометцентра России, продержится в Петербурге, как минимум, до выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU