СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-22T17:38:37+03:00

На устранение дефектов по гарантии у подрядчика есть пять лет. Фото: vk.com/kiroch24

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Не прошло и года с того момента, как многострадальный Дом Бака – вновь выявленный объект культурного наследия, рекомендованный к зачислению в памятники, – пережил капитальную реставрацию. И вот, сегодня утром, 22 декабря, со свежего фасада отвалился увесистый кусок штукатурки.

Обследовать лицевой фасад, где «произошло отслоение штукатурного слоя», пообещали до конца дня. Фото: vk.com/kiroch24

– Обрушение фасада. Снова. Теперь – на головы прохожих на улице, – пишут жители в соцсетях. – Вопрос один: кто за это ответит?

Фонд капремонта Петербурга отреагировал быстро: обследовать лицевой фасад, где «произошло отслоение штукатурного слоя», пообещали до конца дня. Уже к ночи специалисты выявят причины и определят комплекс мер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/751094" frameborder="0"></iframe> С фасада Дома Бака упала штукатурка.Видео: vk.com/kiroch24

– Согласно договорам, заключенным между подрядными организациями и Фондом, гарантийный ремонт осуществляется в течение 60 месяцев с момента передачи объекта в эксплуатацию, – пояснила советник гендиректора Фонда капремонта Петербурга Тамара Панченко. – Капитальный ремонт Дома Бака производился в соответствии с краткосрочным планом 2018 года по проекту, согласованному с КГИОП. Работы проводила подрядная организация «Мир», имеющая лицензию Министерства культуры.

Увесистые куски штукатурки едва не приземлились на головы прохожим. Фото: vk.com/kiroch24

Прилаживать куски штукатурки обратно станут при температуре воздуха не ниже плюс восьми градусов. Работать при большей прохладе возможно, но только за тепловым контуром из армированного полиэтилена, внутри которого поддерживают тепло. Такую систему как раз использовали во время ремонта прошлой зимой. На данный момент и тепловой контур, и леса разобраны.

ИСТОЧНИК KP.RU