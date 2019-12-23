Аляскинского маламута на двое суток заперли в машине на севере Петербурга
В Петербурге местные жители спасли собаку породы аляскинский маламут, которая двое суток пролежала в закрытой машине. Как стало известно в понедельник, 23 декабря, автомобиль ВАЗ-2114 припаркован на Мебельной улице в Приморском районе города. Прохожие обратили внимание на запотевшие окна и решили заглянуть внутрь, где увидели грустно лежащую собаку.
- В машине живет собака уже вторые сутки, багажник открыт, вода стоит рядом, - рассказали в соцсети очевидцы.
Активисты привлекли кинолога, который, осмотрев пса, отметил, что животное никак не реагирует на людей, что может говорить о его плохом состоянии. При этом в машине рядом с псом была миска с водой и едой.
Горожане пожалели брошенную собаку и решили забрать ее в теплый дом. Один из петербуржцев, живущий по соседству, оставил в автомобиле свои контакты, а сам привел собаку к себе в тепло и уют.
Сейчас пес дома у неравнодушного петербуржцаФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU