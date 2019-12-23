2019-12-23T09:38:46+03:00
Происшествия

Петербуржца обстрелял друг супруги, которая выгнала его из квартиры

В семейном конфликте с перестрелкой разбирается полиция
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец обстрелял мужа своей подруги, защищая женщину от семейной ссорыПетербуржец обстрелял мужа своей подруги, защищая женщину от семейной ссорыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Приморского района Петербурга выясняет обстоятельства конфликта в парадной дома 69 по Планерной улице. В ночь на понедельник, 23 декабря, на телефон экстренной службы поступило сообщение о том, что какие-то люди приехали на BMW и начали стрелять в подъезде. Оказалось, что перестрелка началась из-за семейной ссоры.

- Двое супругов, 33-летняя женщина и 34-летний мужчина, выпивали алкогольные напитки у себя дома. Между ними завязался скандал, во время которого они вышли на лестничную клетку. Потом, жена забежала обратно в квартиру и захлопнула за собой дверь, оставив мужа снаружи, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Испугавшись агрессии супруга, женщина позвонила своему знакомому, который в скором времени приехал. «Добрый» друг, забежал в парадную, около пяти раз выстрелил по ногам мужа своей приятельницы из травматического пистолета и убежал.

Пострадавший мужчина от медицинской помощи отказался. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают стрелявшего приятеля женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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