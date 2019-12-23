Пассажиры Пулково смогут узнать о своих долгах перед новогодними праздниками

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-23T10:24:11+03:00

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В преддверии новогодних праздников в аэропорту Пулково пассажиры, отправляющиеся в путешествия, смогут узнать о том, остались ли у них какие-то долги. Во вторник, 24 декабря, с 9 до 11 утра сотрудники управления федеральной службы судебных приставов вместе с представителями «ТГК-1» и «Петроэлектросбыта» в зале регистрации проведут ежегодную акцию проверки задолженности за коммунальные ресурсы «До свидания, град Петров! Лечу в отпуск без долгов!».

- Цель проекта – в канун новогодних праздников напомнить петербуржцам и гостям Северной столицы о необходимости своевременной оплаты коммунальных платежей и о последствиях возникновения задолженности, - рассказали в аэропорту Пулково.

Все пассажиры смогут проверить, есть ли у них какие-то задолженности, а также получить консультацию приставов и сотрудников клиентских центров ресурсоснабжающих организаций. А для тех, кто исправно оплачивает все счета, приготовлены подарки: полезные сувениры, которые пригодятся в путешествиях. Также все желающие смогут сфотографироваться с Петром I и получить моментальные снимки на память.

ИСТОЧНИК KP.RU