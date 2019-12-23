Шесть деревень в Ленобласти оказались отрезаны от мира из-за разбитой дорог

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-23T13:10:25+03:00

Энергетики превратили дорогу в Ленобласти в месиво, отрезав шесть деревень от связи с миром / Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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В Ленинградской области шесть деревень в Кургальском заказнике оказались отрезаны от мира из-за разбитой дороги. Как стало известно в понедельник, 23 декабря, в Кингисеппском районе компания «Ленэнерго» проводила реконструкцию электросетей. Однако благое дело обернулось для жителей деревень Выбье, Липово, Курголово, Тисколово, Кайболово и Кирьямо серьезной бедой.

- По дороге круглосуточно курсируют тяжелые вездеходы, гусеницы которых превратили грунтовый пятикилометровый участок трассы «Лужицы — Первое мая» в месиво, где теперь буксуют машины и не могут проехать, - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Работы ведутся по заказу «Ленэнерго», которые для расчистки места под установку столбов используют вездеходы, которые валят лес и разрушают обочину. Дорожники дали указание, чтобы съезды от дороги в лес, построенные без необходимых согласований, были ликвидированы.

Также в адрес энергетиков готовится претензия с требованием возместить ущерб. Кроме того, дорожники обратятся в правоохранительные органы и комитет по природным ресурсам Ленобласти чтобы узнать на каком основании тяжелая техника работает в границах особо охраняемой природной территории, где сегодня есть ряд растений и животных, находящихся на грани исчезновения.

В свою очередь в «Ленэнерго» объяснили, что работы проводились из-за того, что в ночь с 18 на 19 декабря шквалистый ветер повалил деревья на провода и потребовался срочный ремонт.

- В труднодоступной местности применялись средства малой механизации, в том числе вездеход «Тингер», который перевозится в фургоне. Тяжеловесная техника в данных населенных пунктах филиалом не используется из-за невозможности ее туда оперативно доставить. Таким образом, исключительно работа аварийно-восстановительных бригад не могла привести к разрушению грунтового полотна, - пояснили энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU