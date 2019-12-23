2019-12-23T12:31:48+03:00
Общество

Утро на КАД и в центре Петербурга началось с жестких пробок

Автомобилисты жалуются на перекрытый съезд на Стрельну
Лилия КОЗЛОВА
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Утро понедельника в Петербурге началось с крупных пробокУтро понедельника в Петербурге началось с крупных пробокФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге рабочая неделя началась с серьезных пробок. Утром в понедельник, 23 декабря, автомобилисты встали на Кольцевой автодороге (КАД) перед съездом в сторону Стрельны, который перекрыли сотрудники ГИБДД. По всей видимости, причиной стал проезд кортежей участников заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.

- КАД перед съездом на Стрельну перекрыли, - жалуются автомобилисты. – Хоть выехать в город возможно?

Также очень плотное движение наблюдалось в центре Северной столицы. Автомобилисты не могли проехать по Дворцовой площади, Кутузовской и Воскресенской набережных.

Кроме того, заторы наблюдались на Коломяжском проспекте. По словам очевидцев, причиной тому стали сразу несколько светофоров, которые перестали работать. Из-за этого на дороге образовалась девятибалльная пробка.

К половине первого ситуация на дорогах немного разрядилась. Пока что длинная пробка тянется по Витебскому проспекту от Лиговского до Заставской улицы в сторону центра, а также на Обводном канале, Московском проспекте и Митрофаньевском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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