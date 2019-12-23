Два гаишника получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за взятку от пьяного водителя

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-23T13:07:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Два петербургских инспектора ГИБДД получили серьезные сроки за вымогательство взятки. Решением Пушкинского районного суда, один гаишник проведет в колонии строгого режима 8 лет, а другой - 7,5. Компанию им составит брат одного из инспекторов, бывший посредником.

Обвиняемые, являясь инспекторами ДПС №3 ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО, вступили в сговор на получение взятки через посредника. Фигуранты должны были остановить машину , после чего требовать деньги за непривлечение к ответственности, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Работать преступный план начал в октябре 2018 года. 20 числа инспектора остановили водителя, бывшего подшофе. Пьянка за рулем грозила лишением прав на 1,5 года. Чтобы ничего не оформлять, гаишники потребовали с мужчины 75 тысяч рублей. Тот согласился, но смог отдать лишь часть денег, оставшееся он отдал через пять дней. Вскоре взяточников повязали.

По приговору суда оба они лишены званий и отправляются в тюрьмы. Три года в колонии проведет и посредник, передававший деньги. Все осужденные заплатят 10,5 миллионов штрафа в общем.

ИСТОЧНИК KP.RU