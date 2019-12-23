2019-12-23T15:45:23+03:00
Общество

Из-за аномально теплой зимы в декабре в Петербурге выросли грибы

Опята нашли жители Купчино, Кронштадта и других районов города
Петр КИБЕР
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Еще пару лет, и клубника в декабре плодоносить начнет. Фото: "Комсомольская правда" / Надежда ТетеревлеваЕще пару лет, и клубника в декабре плодоносить начнет. Фото: "Комсомольская правда" / Надежда Тетеревлева
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На календаре у петербуржцев 23 декабря, а за окном зеленеет трава и распускаются цветы. И горожане, вместо того, чтобы лепить снежных баб, ходят с лукошком и ищут грибы. Свежие, только что выросшие опята были замечены в Купчино, Кронштадте и других районах города.

- Грибы пошли, - подписала фото с Авангардной улицы жительница Петербурга Надежда Тетеревлева, приславшая кадр в редакцию «Комсомолки».

И действительно, на пеньке, в окружении зеленой травки, растут веселые рыженькие опята. Если не знать, когда сделано фото, то можно подумать, что речь идет о сентябре. Но нет, за окном декабрь. Через неделю наступит Новый год, Дед Мороз уже зажег праздничную елку на Дворцовой площади, а снег петербуржцы видели лишь мимолетом.

И увы, в ночь на 1 января ждать чудес на приходится. Синоптики обещают небольшое похолодание, которое придет в город за пару дней до Нового года, но белоснежной красоты под бой курантов скорее всего не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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