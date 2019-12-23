2019-12-23T16:44:38+03:00
Общество

Депутаты ЗакСа попросили возить «урановые хвосты» мимо Петербурга

Заседание по поводу транспортировки радиоактивных веществ прошло в Мариинском дворце
Петр КИБЕР
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В петербургском ЗакСе заседали по поводу провоза через город "урановых хвостов".В петербургском ЗакСе заседали по поводу провоза через город "урановых хвостов".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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23 декабря в Мариинском дворце Петербурга разбирались с вопросом, взволновавшим как горожан, так и экологов. На заседании постоянной комиссии Законодательного Собрания по экологии и природопользованию обсуждался вопрос транспортировки радиационных веществ, конкретно - обедненного гексафторида урана (ОГФУ), который идет на переработку через петербургский Морской порт.

- Депутаты совместно с представителями Общественного совета «Росатома» обсудили вопросы транспортировки ОГФУ, - сообщает пресс-служба петербургского ЗакСа.

Темой обсуждения стали вопросы обращения с ОГФУ и предложения по переносу пункта перегрузки контейнеров с ОГФУ из Большого порта Санкт-Петербурга.

По словам главы рабочей группы комиссии депутата Романа Коваля, ОГФУ не относится к радиоактивным отходам и является ценным сырьем в том числе для атомных электростанций.

Специалисты заявляют, что ОГФУ присвоен достаточно низкий 7-й класс опасности. Излучение от него минимально и не представляет серьезной угрозы для здоровья человека. При транспортировке соблюдаются все необходимые меры безопасности - ОГФУ едет в спецконтейнерах, способных выдерживать значительные нагрузки и экстремальные условия.

При этом перенос перевалочного пункта в порт Усть-Луги возможен, но требует отдельных соголасований.

По итогам обсуждения комиссия ЗакСа приняла решение просить проработать альтернативные варианты транспортировки ОГФУ через порты Балтийского моря и по территории России минуя Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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