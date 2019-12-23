2019-12-23T16:49:30+03:00
Дом. Семья

Из-за аномально теплой зимы птицы не улетели из Петербурга

Более 120 видов пернатых остались на зимовку в Северной столице
Лилия КОЗЛОВА
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Более 120 видов птиц не улетели из Петербурга и Ленобласти из-за теплой зимыБолее 120 видов птиц не улетели из Петербурга и Ленобласти из-за теплой зимыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Необычайно теплая зима 2019-2020 годов в Петербурге изменила многие вещи. В парке Монрепо расцвели безвременники, в некоторых районах города вылезли одуванчики, а огромное количество птиц – более 120 видов - решили не отправляться на «южные курорты», а перезимовать в Северной столице. Такое происходит впервые за последние 30 лет.

- Основная причина отлета – это отсутствие корма, а его наличие позволяет многим птицам оставаться дома. Конечно, это не вся популяция, а отдельные особи, – приводит слова орнитолога, старшего научного сотрудника Зоологического института РАН Владимира Храброго газета «Петербургский дневник».

В основном на зимовку в городе и области остаются воробьи, синицы, дятлы, совы, гуси, лебеди, утки. Чтобы помочь птичкам легко перенести зиму, можно повесить кормушку и периодически пополнять ее семечками – это едят все птицы. Также многие любят несоленое сало.

- Декабрь выдался очень теплым. На этой неделе тепло закончится, к выходным мы ждем похолодания. В январе предварительный прогноз с положительной аномалией – плюс 2-4. Будет зимняя погода, но с оттепелями. Температурные колебания точно сохранятся в первой половине месяца. Снег выпадет к концу этой недели, - отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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