2019-12-23T17:28:59+03:00
Общество

Петербуржцы жалуются, что строители «изуродовали» реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте

Здание, созданное архитектором Лидвалем, ремонтируют не первый год
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дом Циммермана был одной из доминант Каменноостровского проспекта. Фото: citywalls.ruДом Циммермана был одной из доминант Каменноостровского проспекта. Фото: citywalls.ru
Изменить размер текста:

Жители Санкт-Петербурга вновь жалуются на строителей, которые не лучшим образом реставрируют старинные дома, периодически меняя их до неузнаваемости. Очередной жертвой рук тружеников «меча и топора» стал дом Дом Циммермана.

- Рабочие начали снимать леса с многострадального дома №61 на Каменноостровском проспекте. Часть лесов еще не снята, но то, что открылось взору петербуржцев, привело их в ужас, - пишет «Мойка 78».

Состояние здания после реставрации удручает. Фото: "Мойка 78"

Состояние здания после реставрации удручает. Фото: "Мойка 78"

Напомним, что работы на Доме Циммермана идут по заказу Фонда капремонта. Два года назад контракт на работы получил подрядчик, который, увы, не справился с задачей и сорвало сроки. Тем не менее, в феврале 2019 года ему позволили работать на объекте и далее. Увы, но чуда не произошло.

Фасады исторического здания пестрят недоделками, а внешний вид дома далек от того, каким его создал архитектор Лидваль. В ноябре контракт с подрядчиком все же был расторгнут, а выданный ему аванс придется возвращать по суду. Кто будет заканчивать реставрацию Дома Циммермана - большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшему ректору аграрного университета дали 5 лет колонии за растрату 36 миллионов рублей
Петербуржцы ищут хозяев маленькой собачке Лисичке, которую взяли из приюта и вернули всего через пару дней
Мигранта, которого подозревали в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, посадили на 8 месяцев за украденную пачку сигарет
Петербуржцы жалуются, что строители «изуродовали» реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте
Петербург вошел в топ-5 привлекательных городов для инвестиций
Из-за аномально теплой зимы птицы не улетели из Петербурга
Депутаты ЗакСа попросили возить «урановые хвосты» мимо Петербурга
Поймать за 13 минут: Росгвардейцы задержали водителя, не заплатившего в Ленобласти за бензин
Из-за аномально теплой зимы в декабре в Петербурге выросли грибы
Спасатели достали из Невы бетономешалку, упавшую на Октябрьской набережной
Опубликован список автобусов, которые будут работать в новогоднюю ночь-2020 в Петербурге
Вице-губернатор Анна Митянина станет новым детским омбудсменом Петербурга
Губернатор Ленобласти похвастался огромной елью и поностальгировал о снеге в Instagram
6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь
Жительницу Кудрово изнасиловал дома слесарь
Два гаишника получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за взятку от пьяного водителя
Утро на КАД и в центре Петербурга началось с жестких пробок
Труп в полиэтилене нашли на свалке в Ленобласти
Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение