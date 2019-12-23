Петербуржцы жалуются, что строители «изуродовали» реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-23T17:28:59+03:00

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Жители Санкт-Петербурга вновь жалуются на строителей, которые не лучшим образом реставрируют старинные дома, периодически меняя их до неузнаваемости. Очередной жертвой рук тружеников «меча и топора» стал дом Дом Циммермана.

- Рабочие начали снимать леса с многострадального дома №61 на Каменноостровском проспекте. Часть лесов еще не снята, но то, что открылось взору петербуржцев, привело их в ужас, - пишет «Мойка 78».

Состояние здания после реставрации удручает. Фото: "Мойка 78"

Напомним, что работы на Доме Циммермана идут по заказу Фонда капремонта. Два года назад контракт на работы получил подрядчик, который, увы, не справился с задачей и сорвало сроки. Тем не менее, в феврале 2019 года ему позволили работать на объекте и далее. Увы, но чуда не произошло.

Фасады исторического здания пестрят недоделками, а внешний вид дома далек от того, каким его создал архитектор Лидваль. В ноябре контракт с подрядчиком все же был расторгнут, а выданный ему аванс придется возвращать по суду. Кто будет заканчивать реставрацию Дома Циммермана - большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU