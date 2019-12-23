2019-12-23T18:46:35+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы ищут хозяев маленькой собачке Лисичке, которую взяли из приюта и вернули всего через пару дней

Люди оказались не готовы, что животное от стресса начнет грызть мебель
Петр КИБЕР
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В Петербурге ищут хозяев собачке Лисичке, которую вернули в приют. Фото: instagram.com/pomogi_druguВ Петербурге ищут хозяев собачке Лисичке, которую вернули в приют. Фото: instagram.com/pomogi_drugu
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Как с неподошедшей вещью поступили с собачкой Лисичкой ее новые хозяева, вернувшие животное в приют всего черед пару дней. Люди оказались не готовы к тому, что животное в стрессе начнет грызть мебель.

- Недолго счастье длилось. Маленькую Лисичку вернули в приют. Собака обвиняется в разгрызании хозяйского имущества, - пишут в «Инстаграме» сотрудники приюта «Помоги другу».

Жестокосердный поступок вызвал бурю возмущения у пользователей соцсетей: «Как так можно??? Взять и вернуть? Сердце есть у людей?»; «А что они ожидали что собака не будет ничего грызть? Любая это будет делать и ее надо отучать».

Но это все рано лучше, чем выбросить животное, которое доверилось человеку, обратно на улицу.

- Ну грызет. Идиотские вещи важнее живого существа? у собаки стресс, это через пару месяцев проходит, если заниматься с ней. но хорошо хоть вернули обратно, а не выкинули. Теперь у собаки будет шанс встретить нормальных хозяев.

Сейчас сотрудники приюта ищут и ждут для Лисички добрую и заботливую семью, которая не испугается трудностей, будет обучать, воспитывать юную проказницу и объяснять ей, что можно делать дома, а что нельзя.

Если вы хотите взять Лисичку себе, то связаться с приютом можно по этой гиперссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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