У пассажира Московского вокзала обнаружили корпуса гранат

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-24T10:43:01+03:00

В Петербурге на вокзале задержали мужчину с корпусами гранат / Фото: Росгвардия

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В Петербурге на Московском вокзале произошел небольшой переполох. У пассажира во время досмотра обнаружили подозрительные предметы, похожие на гранаты. Инцидент случился около 13:30 часов в понедельник, 23 декабря. На место незамедлительно съехались сотрудники ОМОН, чтобы устроить проверку.

- При досмотре гражданина в вестибюле Московского вокзала сотрудники линейного управления МВД России на транспорте обнаружили четыре предмета, внешне похожие на ручные гранаты, - рассказали в Росгвардии Петербурга.

На место приехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии. Специалисты-взрывотехники осмотрели подозрительные предметы и установили, что это четыре пустых корпуса от ручных оборонительных гранат Ф-1, не содержащие взрывчатых веществ и не представляющие опасности. Предметы были переданы сотрудникам транспортной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU