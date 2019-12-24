Смольный решил не проводить парад в честь снятия блокады Ленинграда
Власти Санкт-Петербурге решили не проводить традиционный парад по случаю 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Вместо этого на Дворцовой площади будет организованы специальные мероприятия для ветеранов и все жителей города.
- Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу. Как всегда будут ретро автомобили, техника выставлена, а также чай, угощения и традиционная солдатская каша, - заявил на заседании городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов.
Также для участников Великой отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и других ветеранов состоится традиционный концерт в БКЗ «Октябрьский».
Инициативу главы города поддержала и председатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. Она заявила, что крупные торжества нужно проводить по круглым датам.
ИСТОЧНИК KP.RU