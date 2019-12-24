2019-12-24T12:09:30+03:00
Общество

Смольный решил не проводить парад в честь снятия блокады Ленинграда

В 76-ю годовщину освобождения города от фашистской осады для ветеранов устроят интерактивные мероприятия
Анна ПОСЛЯНОВАПетр КИБЕР
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Парад по случаю дня снятия блокады решили не проводить.Парад по случаю дня снятия блокады решили не проводить.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурге решили не проводить традиционный парад по случаю 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Вместо этого на Дворцовой площади будет организованы специальные мероприятия для ветеранов и все жителей города.

- Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу. Как всегда будут ретро автомобили, техника выставлена, а также чай, угощения и традиционная солдатская каша, - заявил на заседании городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также для участников Великой отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и других ветеранов состоится традиционный концерт в БКЗ «Октябрьский».

Инициативу главы города поддержала и председатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. Она заявила, что крупные торжества нужно проводить по круглым датам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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