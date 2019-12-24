2019-12-24T13:35:22+03:00
Общество

Новая прогулочная зона на набережной Карповки появится в 2020 году

В Петербурге планируют обустроить территорию у Ботанического сада
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появится новая прогулочная зона у Ботанического сада / Фото: Комитет по градостроительству и архитектуреВ Петербурге появится новая прогулочная зона у Ботанического сада / Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре
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Набережную реки Карповки у Ботанического сада в Петербурге благоустроят в 2020 году. Планируется провести работы по частичному озеленению, а также проектирование, чтобы у жителей города появилась удобная и красивая прогулочная зона.

- Эти работы будут не такие масштабные, там появятся прогулочная зона, новое озеленение, мы добавим освещение. Есть несколько интересных элементов, которые мы хотим «отзеркалить» с противоположной стороны, - рассказал глава Петроградского района Иван Громов газете «Петербургский дневник».

Однако проблемы благоустройства Карповки заключается в том, что в некоторых местах набережная находится в плохом состоянии, ряд фасадов зданий заброшены.

Также планируется организовать прогулочную зону в Иоанновского монастыря и до Песочной набережной, а также очистить в этих местах илистое дно реки Карповки. Основной объем работ намечен на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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