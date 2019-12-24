2019-12-24T15:19:19+03:00
Общество

Со 2 по 8 января из Петербурга в Великий Новгород будут ходить сдвоенные «Ласточки»

Они смогут увезти всех желающих отправиться в новогоднее путешествие
Петр КИБЕР
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На новогодние и рождественские праздники до Новгорода будут ходить сдвоенные "Ласточки".На новогодние и рождественские праздники до Новгорода будут ходить сдвоенные "Ласточки".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Посленовогодние праздники - это небольшой дополнительный отпуск для миллионов россиян. И многие, желающие немного попутешествовать, садятся на самолет или поезд, чтобы отправиться в другой город. Так в первые январские дни, на маршруте Петербург-Новгород запустят сдвоенные «Ласточки».

- В период новогодних и рождественских праздников с 2 января 8 января 2020 года будет вдвое увеличено количество вагонов пригородных поездов «Ласточка» № 7001 и № 7004 сообщением Санкт-Петербург-Главный – Великий Новгород – Санкт-Петербург-Главный, сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Таким образом, все «Ласточки» будут курсировать составами по десять вагонов. Это сделано для того, чтобы вместить всех желающих уехать по маршруту. Среди пассажиров будут как туристы, которые стремятся сменить обстановку, так и работающие в Северной столице уроженцы Великого Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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