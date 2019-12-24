За стрельбу из ракетницы на детской площадке петербуржец получил 10 месяцев колонии

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-24T15:41:22+03:00

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10 месяцев в колонии-поселении проведет житель Василеостровского района Санкт-Петербурга, который в силу своей пьяной удали решил похулиганить и пострелять из сигнальной ракетницы на детской площадке. Суд решил, что такое поведение недопустимо и отправил мужчину в места не столь отдаленные.

- Суд установил: вечером 14 сентября 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке во дворе д.10 по Весельной улице, публично демонстрируя пренебрежение поведения в обществе и проявляя пьяную, произвел выстрел из пускового устройства «Сигнал Охотника», - причем стрелял мужчина не просто так, а в сторону детей.

В результате заряд попал в голову подростку. По счастью, травмы оказались легкими. А вот находившиеся на площадке малыши с мамами сильно испугались.

Приехавшие на вызов полицейские задержали стрелка. На суде мужчина был уже трезв и полностью признал вину. Ближайшие месяцы он будет обдумывать свое поведение в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU