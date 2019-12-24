Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом начали строить в Приморском районе
Тихо и без особого шума в Приморском районе Санкт-Петербурга началось строительство значимого дорожного объекта. В створе Шуваловского проспекта начали вырубать деревья для того, чтобы связать магистраль с Западным скоростным диаметром новой развязкой. Об этом сообщают жители района.
- На пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта началась подготовка к строительству нового съезда-развязки с ЗСД. Компании подрядчик проводит валку деревьев, - сообщают горожане в паблике «Приморский район.Онлайн».
Объект должны сдать через два года. Фото: vk.com/primor
На опубликованных фото действительно видна расчищенная территория возле ЗСД. На другом снимке запечатлен информационный стенд, на котором указаны даты строительства: декабрь 2019 - декабрь 2021 года.
Местные жители уже разделились во мнениях. Одни считают, что развязка нужна микрорайону как воздух, а другие жалуются, что зелени в зоне активной застройки почти не осталось.
На данном этапе заявлена лишь развязка на ЗСД, но в перспективе через территорию Юнтоловского заказника разрозненные части Шуваловского проспекта могут соединить.
У ЗСД уже начали вырубать деревья. Фото: vk.com/primor
ИСТОЧНИК KP.RU