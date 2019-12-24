Петербурженка потребовала убрать из «Гранд Макета Россия» манекен наказанного ребенка, стоящего в углу

24 Дек. 22:17 2019-12-24T22:17:42+03:00

Возмущенная женщина не только создала петицию, но и достучалась до Уполномоченного по правам ребенка

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В интернете появилась петиция от возмущенной петербурженки, требующей немедленно убрать из музея «Гранд Макет Россия» манекен наказанного ребенка, стоящего в углу одной из комнат. Шуточную экспозицию установили для того, чтобы привлечь посетителей к важному правилу – не трогать макет руками.

- Музей использует инсталляцию, нарушающую не только закон, но и пропагандирующий насилие над детьми. Такое наказание унижает человеческое достоинство и не может быть применено по отношению к детям, тем более публично, - пишет оскорбленная женщина в своей петиции на сайте change.org.

Девушка ссылается на статьи Конвенции о правах ребенка. Ее возмущение дошло до Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, которая согласилась с тем, что ни в одном законодательном акте РФ не упоминаются наказания в отношении детей.

- Что касается такой категории, как эмоциональное и психологическое насилие, то здесь и вовсе не существует единого взгляда. Однако в контексте экспозиции определить содержание жанровой сценки как сцену насилия над ребенком - не вполне корректно. Тем не менее, мы доведем позицию женщины до руководства музея, - сообщает сайт Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU