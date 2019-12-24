2019-12-24T22:17:42+03:00
Общество

Петербурженка потребовала убрать из «Гранд Макета Россия» манекен наказанного ребенка, стоящего в углу

Возмущенная женщина не только создала петицию, но и достучалась до Уполномоченного по правам ребенка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Петербурженку возмутил экспонат провинившегося ребенка, которого поставили в угол. Фото: change.orgПетербурженку возмутил экспонат провинившегося ребенка, которого поставили в угол. Фото: change.org
Изменить размер текста:

В интернете появилась петиция от возмущенной петербурженки, требующей немедленно убрать из музея «Гранд Макет Россия» манекен наказанного ребенка, стоящего в углу одной из комнат. Шуточную экспозицию установили для того, чтобы привлечь посетителей к важному правилу – не трогать макет руками.

- Музей использует инсталляцию, нарушающую не только закон, но и пропагандирующий насилие над детьми. Такое наказание унижает человеческое достоинство и не может быть применено по отношению к детям, тем более публично, - пишет оскорбленная женщина в своей петиции на сайте change.org.

Девушка ссылается на статьи Конвенции о правах ребенка. Ее возмущение дошло до Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, которая согласилась с тем, что ни в одном законодательном акте РФ не упоминаются наказания в отношении детей.

- Что касается такой категории, как эмоциональное и психологическое насилие, то здесь и вовсе не существует единого взгляда. Однако в контексте экспозиции определить содержание жанровой сценки как сцену насилия над ребенком - не вполне корректно. Тем не менее, мы доведем позицию женщины до руководства музея, - сообщает сайт Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Петербургом грузовик насмерть задавил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре»
Жителю Ленобласти подарили бионические протезы спустя четверть века жизни без рук
Стала известна десятка лучших спортсменов Петербурга в 2019 году
На Московском вокзале Петербурга открылась рождественская ярмарка
«Зенит» узнал даты и время начала своих игр в весенней части сезона РПЛ
В отсутствие снега в Петербурге слепили «капустовика»
Петербурженка потребовала убрать из «Гранд Макета Россия» манекен наказанного ребенка, стоящего в углу
В Невском районе инспекторы ГИБДД 20 минут ловили пьяного 18-летнего угонщика
Наклейки с Лунтиком лидируют в списке контрафактных товаров в Петербурге за 2019 год
В Смольном разработали новые методы борьбы с коррупцией в Петербурге
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом начали строить в Приморском районе
Суд заключил под стражу охотника, ранившего охранника газопровода в колпинском лесу
Пациентов Детского научно-клинического центра инфекционных болезней поздравили с наступающим Новым годом
Петербургского бойца и ультранационалиста Вячеслава Дацика поймали на границе с Эстонией
Петербургский ученый рассказал о всплеске убийств среди интеллигенции в Новый год
Клад Нарышкиных впервые показали в Царском Селе