На новогодние праздники в Пулково появились дополнительные рейсы

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-25T10:43:37+03:00

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На время новогодних праздников из Петербурга будут летать дополнительные рейсы по популярным направлениям полетов. Как стало известно в среду, 25 декабря, жители города смогут отправиться за зимние каникулы на горнолыжные курорты, в Европу, а также в теплые края.

- Так, петербуржцы могут покататься на лыжах на курортах в Зальцбурге и Инсбруке, полететь в Женеву. Для любителей теплых стран в дни новогодних каникул доступны чартерные рейсы из Пулково в Анталью, Стамбул, Паттайю, Пхукет, на Кубу в Варадеро, Гоа, Коломбо на Шри Ланку, Дубай Эль-Мактум и Шарджу в Арабские Эмираты, Ла Романа в Доминикане, Нячанг, а также китайский Санью, - сообщили в воздушной гавани.

Кроме того, пассажиры аэропорта могут принять участие в благотворительной акции. В залах внутренних и международных вылетов воздушной гавани установлены фотозоны с елками и новогодними шарами, на которых желающие могут написать пожелания. Игрушки можно повесить на елочку, либо забрать с собой. Средства за шары аэропорт Пулково уже перевел пользу подопечных фонда AdVita.

ИСТОЧНИК KP.RU