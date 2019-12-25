За погибшего в ДТП пассажира лихач сядет почти на три года
2 года и 10 месяцев проведет в колонии водитель-лихач, по вине которого погиб пассажир. Авария произошла в ночь на 10 мая на Кушелевской дороге. По версии следствия, автомобилист был пьян, сильно превысил скорость, что и стало причиной трагедии.
- 10 мая 2019 года около 00 часов 05 минут обвиняемый, управляя автомобилем «Фиат», находясь в состоянии алкогольного опьянения, вез на заднем сидении пассажира, не пристегнутого ремнями безопасности. Для движения водитель выбрал скорость около 100 км/ч, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В результате этого «букета» нарушений на Кушелевской дороге произошло авария. Водитель не справился с управлением, в результате чего «Фиат» вылетел на разделительную полосу, снес забор и перевернулся. Сидевший сзади пассажир получил тяжелые травмы и погиб.
Кроме срока в колонии виновнику ДТП еще три года запрещено садиться за руль.
ИСТОЧНИК KP.RU