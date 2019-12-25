На Дыбенко у одной пенсионерки из квартиры украли полмиллиона, а на Петроградке у другой спалили джип «Мерседес»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-25T11:33:43+03:00

И тех и других злоумышленников ищет полиция

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Сразу две пожилых петербурженки 24 декабря стали жертвами злоумышленников. Так, в Невском районе всех своих накоплений лишилась женщина 1960 года рождения. К ней в квартиру на улице Дыбенко влез неизвестный, который вынес из дома лежавшую там наличность.

- В период 09:00 до 19:00, путем взлома стеклопакета, преступник проник в двухкомнатную квартиру, расположенную на 1 этаже жилого дома, откуда совершил хищение 370 000 рублей и 2 000 долларов США, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Общий ущерб хозяйка квартиры оценила в 498 000 рублей. Увы, но найти злодея будет непросто, ведь взломанное окно выходило во двор и камеры наблюдения его не просматривают.

Еще одной пострадавшей оказалась жительница Петроградского района. У нее около 4 утра 24 декабря сгорел внедорожник «Мерседес». При этом дорогую машину подожгли умышленно. Камеры наблюдения зафиксировали, как авто подпалили двое неизвестных, убежавших с места происшествия. Их сейчас ищет полиция. Причины инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU