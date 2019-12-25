2019-12-25T13:41:16+03:00
Происшествия

Девять школьников отравились конфетами, которые принес их одноклассник в Ленобласти

Четверых учеников шестого класса госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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В деревне Гарболово девять школьников отравились неизвестным веществом в конфетахВ деревне Гарболово девять школьников отравились неизвестным веществом в конфетахФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области следователи проверяют массовое отравление школьников в деревни Гарболово в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района. Во вторник, 24 декабря, сразу четверо учеников шестого класса попали в больницу. По словам детей, все они съели конфеты. Однако врачи подозревают, что состав сладостей был незаконен.

- В Токсовскую районную больницу 24 декабря попали четверо учеников шестого класса. У всех диагностировано отравление неизвестным веществом. Предположительно, метадоном, - пишет газета «Петербургский дневник».

Сообщается, что всего на самочувствие пожаловались сразу девять учащихся школы. Все они жаловались на головокружение и боль в животе.

Пострадавшие школьники рассказали, что им стало плохо после того, как съели конфеты, которыми угостил их одноклассник. Следователи сейчас проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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