2019-12-25T15:10:59+03:00
Дом. Семья

Собаку со сломанной лапой пытаются спасти около Орловского карьера в Петербурге

Перепуганный пес лает от боли и никого к себе не подпускает [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Петербурга пытаются спасти собаку со сломанной лапойЖители Петербурга пытаются спасти собаку со сломанной лапойФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга пытаются оказать первую помощь собаке около Орловского карьера в Приморском районе города. Днем в среду, 25 декабря, горожане заметили черного пса с белой грудкой, который поджимает переднюю лапку. Очевидцы предположили, что конечность у животного сломана, так как оно не может не нее наступить.

- Собака со сломанной лапой. К себе не подпускает, - рассказали горожане в соцсетях.

Очевидцы объяснили, что из-за стресса и боли пес лает и боится посторонних людей. По всей видимости, он бездомный, поэтому доверия к человеку у него особо нет.

- Я готов ее поискать и попытаться поймать, чтобы отвезти в приют. Есть на чем отвезти. Кто поможет мне ее поймать, пишите, - вызвался помочь животному петербуржец по имени Дмитрий.

Обеспокоенные судьбой пса горожане отметили, что приют не берет больных собак. Сначала следует отвезти его к ветеринару и проверить лапку, а после уже искать, куда пристроить.

Неравнодушные горожане решили сплотиться, чтобы помочь собаке. Однако пока об успехах спасательной операции ничего не известно.

Петербуржцы спасают собаку со сломанной собакой у Орловского карьера .

ИСТОЧНИК KP.RU

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