Собаку со сломанной лапой пытаются спасти около Орловского карьера в Петербурге
Жители Петербурга пытаются оказать первую помощь собаке около Орловского карьера в Приморском районе города. Днем в среду, 25 декабря, горожане заметили черного пса с белой грудкой, который поджимает переднюю лапку. Очевидцы предположили, что конечность у животного сломана, так как оно не может не нее наступить.
- Собака со сломанной лапой. К себе не подпускает, - рассказали горожане в соцсетях.
Очевидцы объяснили, что из-за стресса и боли пес лает и боится посторонних людей. По всей видимости, он бездомный, поэтому доверия к человеку у него особо нет.
- Я готов ее поискать и попытаться поймать, чтобы отвезти в приют. Есть на чем отвезти. Кто поможет мне ее поймать, пишите, - вызвался помочь животному петербуржец по имени Дмитрий.
Обеспокоенные судьбой пса горожане отметили, что приют не берет больных собак. Сначала следует отвезти его к ветеринару и проверить лапку, а после уже искать, куда пристроить.
Неравнодушные горожане решили сплотиться, чтобы помочь собаке. Однако пока об успехах спасательной операции ничего не известно.
Петербуржцы спасают собаку со сломанной собакой у Орловского карьера .
ИСТОЧНИК KP.RU