Плата за вывоз мусора в 2020 году в Ленобласти уменьшится на 12 процентов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-25T15:40:04+03:00

Тарифы на вывоз мусора в Ленобласти снизятся на 12 процентов в 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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С начала 2020 года жители Ленинградской области будут платить за вывоз мусора меньше на 12 процентов. В среду, 25 декабря, были пересмотрены тарифы для граждан за услугу обращения с коммунальными отходами. Новые цены были установлены по итогам работы регионального оператора в трех пилотных районах: Приозерском, Выборгском и Лужском.

- Поручение пересмотреть утвержденные тарифы и нормативы накопления отходов дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в связи с многочисленными жалобами от населения, связанными с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате принято решение в первом полугодии 2020 года провести корректировку нормативов для индивидуальных жилых домов с учетом проводимых в 2019-2020 годах исследований, - сообщили в администрации 47-го региона.

Так, с 1 ноября 2019 года в Ленобласти действовали тарифы на вывоз мусора: 6 рублей 35 копеек за 1 метр квадратный для жителей многоквартирных домов, для собственников домовладений - 375 рублей 44 копейки. В 2020 года жители квартир будут платить 5 рублей 60 копеек, а владельцы частных домов - 331 рубль 28 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU