2019-12-25T15:40:04+03:00
Общество

Плата за вывоз мусора в 2020 году в Ленобласти уменьшится на 12 процентов

Тарифы изменены в связи с многочисленными жалобами жителей региона
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Тарифы на вывоз мусора в Ленобласти снизятся на 12 процентов в 2020 годуТарифы на вывоз мусора в Ленобласти снизятся на 12 процентов в 2020 годуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

С начала 2020 года жители Ленинградской области будут платить за вывоз мусора меньше на 12 процентов. В среду, 25 декабря, были пересмотрены тарифы для граждан за услугу обращения с коммунальными отходами. Новые цены были установлены по итогам работы регионального оператора в трех пилотных районах: Приозерском, Выборгском и Лужском.

- Поручение пересмотреть утвержденные тарифы и нормативы накопления отходов дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в связи с многочисленными жалобами от населения, связанными с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате принято решение в первом полугодии 2020 года провести корректировку нормативов для индивидуальных жилых домов с учетом проводимых в 2019-2020 годах исследований, - сообщили в администрации 47-го региона.

Так, с 1 ноября 2019 года в Ленобласти действовали тарифы на вывоз мусора: 6 рублей 35 копеек за 1 метр квадратный для жителей многоквартирных домов, для собственников домовладений - 375 рублей 44 копейки. В 2020 года жители квартир будут платить 5 рублей 60 копеек, а владельцы частных домов - 331 рубль 28 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Русский музей оштрафовали на 100 тысяч за протечки в фондохранилище
Плата за вывоз мусора в 2020 году в Ленобласти уменьшится на 12 процентов
Собаку со сломанной лапой пытаются спасти около Орловского карьера в Петербурге
Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседа по коммуналке
Месячный проездной на один наземный транспорт будет стоить 1615 рублей
Подвалы Петербурга начнут ремонтировать в 2020 году после чердаков
Причиной смертельной аварии у метро «Беговая» стал выезд на красный свет
12 незаконных елочных базаров закрыли за два дня в Петербурге
В Комарово BMW разлетелся о дерево: погибли водитель и пассажир
Девять школьников отравились конфетами, которые принес их одноклассник в Ленобласти
В Ивангороде взломали почту и украли из сейфа почти 100 тысяч
Злой снеговик появился на Малой Садовой в Петербурге
Житель Приморского района спалил чужую иномарку с помощью матраца
Полиция просит петербуржцев помочь в розыске мужчины, стрелявшего в пассажира автобуса
6 тонн швейцарского сыра с двойной датой годности не пустили в Петербург
Спасенную на Невском проспекте краснокнижную сову выпустят на волю
Студентка колледжа поссорилась со своим парнем и оказалась в больнице
В массовом ДТП из четырех машин в Ленобласти погиб человек
На Дыбенко у одной пенсионерки из квартиры украли полмиллиона, а на Петроградке у другой спалили джип «Мерседес»
Дед Мороз сел за руль городского автобуса в Петербурге
В ТРК «Монпасье» на Планерной улице утром загорелось кафе
За погибшего в ДТП пассажира лихач сядет почти на три года
На новогодние праздники в Пулково появились дополнительные рейсы
Петербуржец вышел покурить в парадную и вернулся с ножевым ранением
Во Всеволожске для строительства путепровода начали строить временную дорогу
Погода в декабре 2019 года в Петербурге на 10 градусов теплее обычного