2019-12-26T00:50:44+03:00
Общество

В Петербурге объявили двухнедельную акцию протеста против творчества Сергея Шнурова

Протестующие с необычными лозунгами собрались у Казанского собора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Протестующие надели футболки с дедом известного музыканта. Фото: vk.com/clubpartizantvПротестующие надели футболки с дедом известного музыканта. Фото: vk.com/clubpartizantv
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25 декабря у Казанского собора заметили необычных протестующих. Группа людей, внезапно, выступила против творчества Сергея Шнурова и его группы «Ленинград». К акции они подготовились изрядно и надели футболки с изображением деда музыканта – Павла Шнурова, героя Великой Отечественной войны. Надпись на одежде гласила: «Мой внук нравственно развращает Россию, а я буду ее укреплять».

Судя по информации от куратора акции Валентина Боцвина, опубликованной на его личной странице во «Вконтакте», всего планируется раздать петербуржцам 200 тысяч пропагандистских буклетов.

- С 25 декабря на протяжении двух недель на Невском проспекте, а также рядом с тремя квартирами, где проживает Сергей Шнуров, будут раздаваться буклеты с изображением родного деда музыканта, - сообщается на странице куратора.

В соцсетях многие петербуржцы отреагировали со смехом на необычную акцию. Люди отмечают, что хоть творчество Шнурова и матерное, но любимое, родное и остроумное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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