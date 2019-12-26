В Петербурге объявили двухнедельную акцию протеста против творчества Сергея Шнурова
25 декабря у Казанского собора заметили необычных протестующих. Группа людей, внезапно, выступила против творчества Сергея Шнурова и его группы «Ленинград». К акции они подготовились изрядно и надели футболки с изображением деда музыканта – Павла Шнурова, героя Великой Отечественной войны. Надпись на одежде гласила: «Мой внук нравственно развращает Россию, а я буду ее укреплять».
Судя по информации от куратора акции Валентина Боцвина, опубликованной на его личной странице во «Вконтакте», всего планируется раздать петербуржцам 200 тысяч пропагандистских буклетов.
- С 25 декабря на протяжении двух недель на Невском проспекте, а также рядом с тремя квартирами, где проживает Сергей Шнуров, будут раздаваться буклеты с изображением родного деда музыканта, - сообщается на странице куратора.
В соцсетях многие петербуржцы отреагировали со смехом на необычную акцию. Люди отмечают, что хоть творчество Шнурова и матерное, но любимое, родное и остроумное.
ИСТОЧНИК KP.RU