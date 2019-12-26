2019-12-26T10:46:55+03:00
Общество

В Ленобласти упразднили деревню Верхние Мандроги

За 20 лет границы поселения установить не удалось, а местных жителей не оказалось
Петр КИБЕР
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Деревню Верхние Мандроги оставили как туристический комплекс, но упразднили как населенный пункт. Фото: vk.com/mandrogimediaДеревню Верхние Мандроги оставили как туристический комплекс, но упразднили как населенный пункт. Фото: vk.com/mandrogimedia
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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области волевым решением упразднили деревню Верхние Мандроги, что существует, или, скорее, существовала в Подпорожском районе. Причиной стало то, что людей в деревне не оказалось.

- Человека одного там обнаружили. Но на самом деле его там нет. Он зарегистрирован по несуществующему адресу, на учете нигде не числится, фактически живет в Москве. Там домов нет, дорог нет, ничего нет, - заявил спикер областного парламента Сергей Бебенин.

Надо сказать, что деревня Верхние Мандроги. Не всегда была «мертвой». Она существовала до войны, но после нескольких лет боев практически оказалась стерта с лица земли.

В 1999 году деревню возродили в качестве туристического объекта. Здесь построили комплекс для отдыхающих, однако за 20 лет документально установить границы поселения так и не удалось. Постоянных жителей в деревне также не было.

В итоге, после непродолжительных споров, депутаты решили упразднить деревню как населенный пункт. Туристический комплекс, естественно, никуда не денется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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