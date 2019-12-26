В Ленобласти упразднили деревню Верхние Мандроги
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области волевым решением упразднили деревню Верхние Мандроги, что существует, или, скорее, существовала в Подпорожском районе. Причиной стало то, что людей в деревне не оказалось.
- Человека одного там обнаружили. Но на самом деле его там нет. Он зарегистрирован по несуществующему адресу, на учете нигде не числится, фактически живет в Москве. Там домов нет, дорог нет, ничего нет, - заявил спикер областного парламента Сергей Бебенин.
Надо сказать, что деревня Верхние Мандроги. Не всегда была «мертвой». Она существовала до войны, но после нескольких лет боев практически оказалась стерта с лица земли.
В 1999 году деревню возродили в качестве туристического объекта. Здесь построили комплекс для отдыхающих, однако за 20 лет документально установить границы поселения так и не удалось. Постоянных жителей в деревне также не было.
В итоге, после непродолжительных споров, депутаты решили упразднить деревню как населенный пункт. Туристический комплекс, естественно, никуда не денется.
ИСТОЧНИК KP.RU