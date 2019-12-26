2019-12-26T16:49:44+03:00
Звезды

Юсуповский дворец показал отреставрированные за 155 миллионов интерьеры

Работы в здании на Мойке проводились на Половине молодых, Буфетной Домашнего театра, а также в Садовом павильоне
Петр КИБЕР
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Во дворце Юсупова показали отреставрированные интерьеры. Фото: КГИОПВо дворце Юсупова показали отреставрированные интерьеры. Фото: КГИОП
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Юсуповский дворец на Мойке - место сколь красивое, столь и легендарное. Именно здесь в ночь на 17 декабря1916 года был убит заговорщиками Григорий Распутин. В советские годы здесь был дворец культуры, Дом учителя и прочее. Интерьеры дворца при этом при этом были не в лучшем состоянии. И лишь с 2012 года ведется плановая реставрация дворца. Очередные обновленные интерьеры, на работы в которых в 2019 году потратили 155 миллионов рублей, представили публике 26 декабря.

- Завершена реставрация интерьеров Будуара с серебряным альковом, Спальни Ирины Юсуповой, Комнаты для драгоценностей, Бассейна Феликса Юсупова, Буфетной при театре, а также Садового павильона, - сообщает пресс-служба комитета по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП).

Все, кроме последних двух объектов, входит в так называемую Половину молодых которая располагается в левой части первого этажа главного здания дворца Юсуповых. Она была богато обставлена и предназначена для князя Феликса и княжны Ирины Александровны (урожденной Романовой), поженившихся в 1914 году.

Увы, но пожить в новом доме долго молодоженам не пришлось. За участие в заговоре в убийстве Распутина Феликс Юсупов был сослан в свое имение «Ракитное» под Белгородом, а дворец был передан управление доверенным лицам. После революции он был национализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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