2019-12-26T20:14:49+03:00
Общество

Аварийный участок набережной левого берега Мойки ждет капитальный ремонт

Опасный участок находится ниже Матвеева моста
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Набережную реки Мойки ниже Матвеева моста ждет капремонт. Фото: gge.ruНабережную реки Мойки ниже Матвеева моста ждет капремонт. Фото: gge.ru
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Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил капитальный ремонт набережной левого берега Мойки. Недавно некоторые участки ниже Матвеева моста признали аварийными, а другие ограниченно работоспособными. Всех их и ждут перемены.

- Набережная в этих частях нуждается в проведении капремонта. В том числе там укрепят основания и установят новую железобетонную стенку. Важно отметить, что проектом запланировано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, - передает пресс-служба филиала.

В данный момент стенка берега у Матвеева моста стоит на деревянных сваях. Их заменят буронабивными аналогами. Также в зоне ремонта находятся 34 липы. Деревья обещают сохранить. Пока что их пересадят в другие места – например, на бульвар Марата и сквер в Подъездном переулке. После окончания ремонта на берегу посадят 40 других лип и проложат новый газон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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