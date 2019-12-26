2019-12-26T22:40:34+03:00
Общество

В Кингисеппе таможенники не пропустили за границу мужчину с дорогостоящими «уколами красоты»

Помимо него незадекларированную косметику пытались пронести две женщины [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Уколы красоты" нельзя было пронести через "зеленый коридор". Фото: sztu.customs.ru"Уколы красоты" нельзя было пронести через "зеленый коридор". Фото: sztu.customs.ru
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Из-за «уколов красоты» Кингисеппская таможня возбудила сразу три дела об административном правонарушении. Дело в том, что дорогостоящую косметику не задекларировали. Сначала ее пытались пронести через «зеленый коридор» на границе две женщины. Одна прихватила 8 коробок, а другая 9. Внутри – куча шприцев с раствором, предназначенным для восстановления объема лица. Обе клялись, что коммерческой деятельностью не занимаются. Таможенники не поверили.

Один такой омолаживающий укол стоит от 10 тысяч рублей. Фото: sztu.customs.ru

Один такой омолаживающий укол стоит от 10 тысяч рублей. Фото: sztu.customs.ru

- Но если у женщин товар весил менее килограмма, то житель Ивангорода, который пересекал границу чуть погодя, пытался пронести сразу 46 коробок «уколов красоты» весом более 6 кг. Он пояснил это тем, что в эстонской Нарве ему предложили перенести в Россию сумку с косметикой за вознаграждение и передать ее третьему лицу, - рассказывает пресс-служба Кингисеппской таможни.

В итоге таможенники установили, что все коробки со шприцами несли не для личного пользования. Значит, на них должны были подать декларации, чего никто не сделал. Всем троим грозят штрафы. К слову, стоимость одного такого «укола красоты» в России начинается от 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кингисеппе таможенники не пропустили за границу мужчину с дорогостоящими «уколами красоты»
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