Трамвай ушел в «дрифт» на проспекте Просвещения

СЕГОДНЯ 23:09 2019-12-26T23:09:20+03:00

Транспорт внезапно сошел с рельсов на перекрестке со Светлановским проспектом

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26 декабря на перекрестке проспектов Светлановского и Просвещения трамвай внезапно ушел в «дрифт». Около 10 часов вечера общественный транспорт сошел с рельсов и не только прервал поездку до дома многих пассажиров, но и образовал пробку. Фотографии происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Петербуржцы начали ожидаемо шутить про «дрифт» и прочее.

- Ну вот надоело ему по рельсам кататься, решил уйти в свободное плавание!

- Свободу трамваям! Как попугаям из мультика!

- Он как кошка, захочет – будет гулять сам по себе!

В итоге растянувшийся на перекрестке трамвай потрепал нервы проезжим автомобилистам. Движение в районе затруднилось. Один из жителей Петербурга, ждавший свой автобус на остановке возле пересечения проспектов, посетовал, что из-за пробки люди не могут дождаться общественный транспорт по полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU